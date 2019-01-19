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Дерипаска желает знать, на какие средства живёт Зюганов

Геннадий Зюганов Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Геннадий Зюганов

общество [ версия для печати ]

Бизнесмен Олег Дерипаска будет настаивать на проведении проверки доходов Геннадия Зюганова. По словам представителя бизнесмена, проверка происхождения средств, на которые живёт лидер КПРФ, будет комплексной.

Все доходы главного коммуниста страны могут стать известны в ходе судебного разбирательства сторон. Тверской суд Москвы 17 января зарегистрировал иск Дерипаски к Зюганову, сообщает «Интерфакс».

Бизнесмена оскорбило высказывание главы коммунистов в Госдуме, в котором Зюганов «назвал бизнес, основанный О. Дерипаской, аферой и преступлением». Причинённый моральный вред бизнесмен оценил в 1 млн рублей. Требует компенсацию.

В ответ на иск лидер КПРФ заявил, что не откажется от требования создать комиссию по расследованию предпринимательской деятельности Дерипаски. Он намерен выяснить всю цепочку «этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления». Зюганов пояснил, что говорит о потере контроля России в стратегической для страны отрасли — производстве алюминия.

Ранее News.ru сообщал, что Тверской суд Москвы ещё не назначил дату рассмотрения дела Дерипаски и Зюганова. Оценивая вероятность выигрыша бизнесменом иска, адвокат Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры» Станислав Мальцев отметил, что необходимо будет проводить экспертизу высказывания лидера КПРФ.


#доходы #ОлегДерипаска #ГеннадийЗюганов
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