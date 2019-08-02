https://static.news.ru/photo/669db478-b4e8-11e9-a84b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Московский департамент здравоохранения предупредил бойцов ВДВ, отмечающих 2 августа свой профессиональный праздник, об опасности купания в фонтанах.

Помимо опасности травм во время купания, в Департаменте обратили внимание на риск заражения кишечной инфекцией от продуктов жизнедеятельности животных в воде, а также на вред специальных химикатов, которые добавляют в фонтаны для препятствования появлению водорослей, пишет АГН « Москва ».

Как писал News.ru ранее, российские десантники и офицеры Сил спецопераций будут проходить подготовку на тренажёре виртуальной реальности (VR) «Кудесник». Название расшифровывается как «Комплекс учебного десантирования нагрузок и координации».