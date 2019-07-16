https://static.news.ru/photo/c46072d2-a7c6-11e9-aaa8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума во втором чтении приняла законопроекты, предусматривающие расширение примирительных процедур в судах.

Как пояснил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, медиация дополняется переговорами и судебным примирением.

Переговоры, согласно законопроектам, будут проводиться на условиях, определяемых сторонами. В ряде случаев они станут обязательными.

Судебное примирение будет возможно на любой стадии производства по делу. Проведением данной процедуры будет проводиться судебным примирителем. В этом качестве смогут выступать судьи в отставке.

Согласно одному из законопроектов, истцу может быть возвращено до 70% от суммы госпошлины, если он откажется от иска или же согласится на заключение мирового соглашения с ответчиком, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Госдума приняла во втором чтении поправки в УПК, которые защищают подозреваемых от необоснованного содержания под арестом. Согласно документу, следствие должно обосновать в суде ходатайство о продлении содержания гражданина в СИЗО.