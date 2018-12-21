Депутаты РФ и Белоруссии обсудят отмену роуминга

Парламентарии Союзного государства обсудят важные для развития сотрудничества двух стран темы. В частности, депутаты впервые рассмотрят вопрос об отмене роуминга, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Эта тема особенно важна для тех, кто проживает в приграничных территориях России и Белоруссии», — сказал он на открытии 55-й сессии Парламентского собрания, передаёт «РГ».
Дорожную карту по реализации этой задачи антимонопольные службы двух государств утвердили ещё в августе, сообщила ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. При этом она добавила, что это может произойти уже в ближайшие год-полтора.
Ранее национальный роуминг был отменён на территории России. Однако реформирование системы вызвало протесты небольших региональных компаний, которые заявили об убытках. Как сообщал News.ru, представители сотовых операторов направили письмо в правительство с предложениями по доработке законодательной базы.