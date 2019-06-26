https://static.news.ru/photo/d7be5a74-9821-11e9-b30a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН "Москва"

Депутат Госдумы Василий Власов попросил главу РЖД Олега Белозёрова создать специальные вагоны для холостых мужчин и незамужних дам, которые могли бы познакомиться во время своего путешествия.

Власов подчеркнул, что в поездах дальнего следования есть отдельные вагоны по классам, а также специальные вагоны для мужчин и для женщин.

На некоторых направлениях поездка может длиться больше недели. Поэтому было бы логично, если у одиноких людей появится возможность познакомиться с противоположным полом, — сказал Власов.

При этом парламентарий отметил, что «всё должно быть исключительно на доверии», потому что купить билет в такой вагон сможет каждый и никто не будет проверять, одинок ли на самом деле человек или нет, уточняет « Ридус ».

Власов отметил, что в РЖД пока не оценили его предложение.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что демографическую проблему можно легко решить, если в железнодорожных поездах создадут вагоны для одиноких людей. В доказательство он привёл свой пример, признавшись, что в течение жизни влюблялся всего три раза — всегда в поезде, поэтому с этим транспортом у него связаны особенные воспоминания, писал News.ru.