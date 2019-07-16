https://static.news.ru/photo/b152478a-a7c4-11e9-a0af-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект, предполагающий запрет на передачу долга за услуги жилищно-коммунальных компаний коллекторским агентствам.

Согласно документу, право на взыскание долга остаётся только у организаций рынка ЖКХ, передаёт РИА Новости .

Инициатива поступила от группы парламентариев, которую возглавила Ирина Яровая.

Ранее News.ru писал, что коллекторам уточнили принципы взаимодействия с должниками по кредитам и займам. Если взыскатель звонит человеку более положенных по закону раз, то любой случай такого нарушения будет считаться единичным и оконченным в соответствующий день, а не продолжающимся, а правонарушение — не длящимся, поэтому по каждому такому поводу гражданин может в течение года подать жалобу.