Госдума предложит Минприроды пересмотреть приказ о мерах по борьбе с лесными пожарами от 2015 года. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам Николай Николаев.
Согласно документу, местные власти в ряде случаев могут отказаться от тушения лесных пожаров. В частности, если возгорания не представляют угрозы для населённых пунктов и объектов экономики, а также когда затраты на борьбу с огнём превышают прогнозируемый ущерб.
Депутат заявил, что вопрос о пересмотре положений приказа будет подниматься осенью. Он пояснил, что внесение изменений в документ в полной мере относится к полномочиям ведомства.
Николаев добавил, что федеральным властям следует более активно пользоваться правом перенимать у регионов полномочия по борьбе с пожарами, сообщает
Ранее News.ru писал, что губернатор Красноярского края Александр Усс назвал бессмысленным и вредным занятием тушение лесных пожаров. Он сравнил это с затоплением айсбергов в холодную погоду.