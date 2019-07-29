https://static.news.ru/photo/81df1444-b203-11e9-a5f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Госдума предложит Минприроды пересмотреть приказ о мерах по борьбе с лесными пожарами от 2015 года. Об этом заявил глава комитета нижней палаты парламента по природным ресурсам Николай Николаев.

Согласно документу, местные власти в ряде случаев могут отказаться от тушения лесных пожаров. В частности, если возгорания не представляют угрозы для населённых пунктов и объектов экономики, а также когда затраты на борьбу с огнём превышают прогнозируемый ущерб.

Депутат заявил, что вопрос о пересмотре положений приказа будет подниматься осенью. Он пояснил, что внесение изменений в документ в полной мере относится к полномочиям ведомства.

Николаев добавил, что федеральным властям следует более активно пользоваться правом перенимать у регионов полномочия по борьбе с пожарами, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что губернатор Красноярского края Александр Усс назвал бессмысленным и вредным занятием тушение лесных пожаров. Он сравнил это с затоплением айсбергов в холодную погоду.