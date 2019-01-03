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Депутаты обсудят законопроект о борьбе с фейк-новостями

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Профильный комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи хочет рассмотреть проект закона о запрете распространения фейковой общественно значимой информации. Обсуждение планируется провести 14 января во время расширенного заседания.

По словам председателя комитета Леонида Левина, по итогам депутаты вынесут решение о дальнейшем сроке прохождения законопроекта в Думе, в том числе и о дате его первого чтения.

«События последних дней тоже могут стать одной из тем этого заседания», — отметил он, отвечая на вопрос о том, затронут ли политики некоторые публикации в связи с взрывом газа в Магнитогорске, передаёт ТАСС.

Инициативу предложили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Документ предполагает запрет на публикацию в СМИ и интернете недостоверной общественно значимой информации, которая публикуется под видом достоверной и несёт угрозу жизни и здоровью граждан, а также массового нарушения порядка и других тяжких последствий.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план деятельности правительства в сфере работы над новыми законами в 2019 году. Документ предусматривает разработку 49 законопроектов.


#госдума #законопроекты #фейки #магнитогорск #новости
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