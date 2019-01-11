Депутаты не готовы отменить рекламу вейпов

https://news.ru/storage/news/086a0e605bb1e40d23b048acf137bb9a/183dae00-6382-4609-aab6-630bb3d3dee4_850.jpg Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Но размышляют, как решить вопрос запрета курения

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился в Минздрав с предложением запретить рекламу систем нагревания табака (вейпов) и приравнять их к обычным сигаретам. По словам депутата, в последнее время системы нагревания табака набирают обороты в рекламе и становятся все более популярными среди молодежи. Минздрав должен дать ответ в течение 30 дней. News.ru выяснял, удастся ли депутатам лишить россиян новомодного курения пара.

Чернышов в беседе с News.ru пояснил, что в устройствах, более известных как вапорайзеры, действительно не горит табак, однако, выделяются химические вещества, которые образуются, как и от обычных сигарет. В этой связи депутат призывает убрать открытую рекламу устройств, а саму продукцию приравнять к сигаретам и обязать продавцов размещать её на прилавке за специальной шторкой.

«Реклама таких сигарет красиво оформлена. Людям предлагается попробовать нагреватель и освободиться от никотиновой зависимости. Но, на самом деле, это дорого, а также, всё равно рекламируется курение как таковое», — сказал Чернышов.

Со своей стороны член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия») рассказал News.ru. что его коллеги по нижней палате парламента могут выдвигать любой законопроект, но вопрос заключается в комплексном решении.

Киселев Сергей/АГН"Москва"

«У нас есть базовый законопроект по вейпам и электронным сигаретам. Это предложение ЛДПР — продолжение истории, которая началась несколько лет назад. Минэкономразвития, ФАС, Минпромторг хотели свой закон протолкнуть, но потом всё это прекратилось», — отметил собеседник портала.

Единорос считает, что вопрос нужно решать сразу комплексно, а не так, как предлагают либерал-демократы.

В конце прошлого года Министерство здравоохранения объявило о своих планах по войне с никотином. По словам представителей ведомства, сигареты исчезнут с прилавков уже после 2050 года. Чиновники рассчитывают таким образом сократить число курящих в стране. Сейчас, по статистике Минздрава, от табака ежегодно отказываются лишь 5% россиян.

Между тем в 2017 году в ЛДПР уже предлагали сократить рабочую неделю для некурящих на пять часов — с 40 до 35 часов. Эта инициатива стала дополнением к антитабачной концепции Минздрава на 2017—2022 годы, которую ведомство сейчас дорабатывает.