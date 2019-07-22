https://static.news.ru/photo/a529ad36-ac88-11e9-9355-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Госдуме предложили ограничить на 70% наценку на питьевую бутилированную воду в театральных буфетах и парках, поскольку она является продуктом первой необходимости. Об этом заявил депутат от фракции ЛДПР Василий Власов.

Некоторые спектакли идут по три часа, и получается так, что человек в антракте не может себе приобрести воду, потому что она стоит в 10 раз дороже, чем она стоит в магазине, – цитирует Власова РИА Новости .

Он отметил, что сам был свидетелем реализации воды в парке по стоимости, в 10 раз превышающей цену в супермаркете. По мнению парламентария, вода, в отличие от шампанского или мороженого, является необходимым средством.

Ранее News.ru писал, что 25% всей продаваемой в России питьевой воды является фальсификатом. Такие данные привёл глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Он отметил, что в некоторых регионах доля фальсификата составляет 80%.