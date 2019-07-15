https://static.news.ru/photo/93d108a6-a704-11e9-8dd2-fa163e074e61_1024.jpg Леонид Зюганов Фото: Леонид Зюганов/vk.com

Депутаты Московской городской думы должны получить больше полномочий, чтобы иметь возможность реально решать проблемы жителей столицы. Такую позицию высказал руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов.

По его словам, в столице сложилась такая ситуация, что любые серьёзные вопросы решаются фактически только на уровне мэрии. Кроме этого депутаты не имеют возможности корректировать бюджет мегаполиса, расходная часть которого равна 2,75 трлн рублей, пишет « Свободная пресса ».

Контролировать деятельность крупных предприятий и расходование средств по направлениям народные избранники также неспособны, отметил Зюганов. Он утверждает, что с 2011 года, после прихода к власти Собянина, наблюдается «урезание полномочий депутатов» и концентрация власти в мэрии.

Чтобы изменить ситуацию, глава фракции среди прочего предложил закрепить возможность встречи депутатов Мосгордумы с мэром, а также расширить права парламентариев в части принятия решений о застройке своих округов.

Ранее, как сообщал News.ru, депутат Госдумы Михаил Емельянов предложил ограничить доступ к выборам для националистов и кандидатов от «псевдодемократических, псевдолиберальных, компрадорских сил». Допускать к избирательному процессу, по его мнению, следует только «системных кандидатов», вписывающихся «в рамки суверенного проекта».