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Депутаты лишили маткапитала 30-летних рожениц

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Единовременная выплата за рождение первого ребёнка в Новгородской области будет начисляться только женщинам от 24 до 29 лет. Молодые мамы получат 100 тысяч рублей по проекту «Демография».

Матерям в зрелом возрасте, которые родили ребёнка после 30 лет, деньги от государства совсем не нужны, заявила спикер Новгородской областной думы Елена Писарева.

«Мы с вами чётко должны понимать, что после 30 лет женщине деньги уже не нужны, а нужен малыш, которого она будет любить», — объяснила Писарева.

Кроме того, депутаты в Великом Новгороде с 2019 года отменили выплату в 200 тысяч рублей по случаю рождения третьего ребенка.

Пособия на первого ребёнка можно будет получить, когда ему исполнится полтора года, или сразу потратить их на улучшение жилищных условий, информирует «Ридус».

Как сообщал News.ru, адресное пособие по бедности могут ввести в России. Предложение поступило от экспертов РАНХиГС. Адресное пособие по бедности должно обеспечить доведение доходов нуждающихся семей до национальной черты бедности — величины прожиточного минимума.


#пособия #маткапитал
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