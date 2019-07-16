https://static.news.ru/photo/1407e906-a7bc-11e9-a4b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: wallpaperking.co.uk

Глава комитета Государственной думы по культуре Елена Ямпольская заявила, что депутаты изучат предложенный режиссёром Станиславом Говорухиным законопроект, предполагающий запрет на быструю перемотку титров в фильмах.

По её словам, в нынешнем виде документ не имеет шансов на принятие. Однако он будет рассмотрен комитетом.

[От деятеля кино осталась] ещё масса замечательных инициатив — чтобы не было всплывающих окон телевизионных анонсов во время просмотра фильмов. Это то, о чём мы можем мечтать, и я уверена, что это непроходное, — передаёт её слова RNS .

Парламентарий считает, что инициативу необходимо переработать и внести в качестве нового законопроекта.

Ямпольская отметила, что раньше идею никто не поддержал, в том числе её отвергли Минкомсвязь и главы телеканалов. Причиной стали возможные финансовые потери, уверена политик.

Но вот мы попытаемся поговорить с ними и публично, на всю страну, попытаемся объяснить, что деньги, всё-таки, не главное, — подчеркнула она.

Депутат отметила, что комитет в настоящий момент располагает 15 собственными законопроектами, а также работает над 18 инициативами, в которых отмечен как соисполнитель.

Ранее News.ru сообщал, что правительство России выделит в текущем году миллиард рублей Министерству культуры для финансирования Фонда кино. Средства пойдут на изготовление и прокат отечественных лент для детской и семейной аудитории. Помощь получат и ведущие российские режиссёры-мультипликаторы.