https://static.news.ru/photo/096ce7e6-a8cd-11e9-8504-fa163e074e61_1024.jpg Фото: M. Tohir/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в парламент будет внесён законопроект, отменяющий налоговые льготы для пальмового масла. Такое решение было принято после совещания с главой кабмина Дмитрием Медведевым.

Он отметил, что, по мнению граждан, еда с использованием этого вещества теряет в качестве и даже могут вредить здоровью.

Обсудили обращения граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла, — передаёт его слова с айт нижней палаты.

В связи с этим депутаты рассмотрят предложение об установлении для продукта обычного режима налогообложения — 20% НДС.

Ранее News.ru писал, что специалисты из Американской ассоциации диабета посоветовали людям, желающим быстро избавиться от лишнего жира на животе, готовить еду на подсолнечном, оливковом или рапсовом масле.