Депутаты Госдумы запретили «порошковый алкоголь»

Российские парламентарии приняли закон о так называемом сухом алкоголе и запретили его производство и оборот на территории РФ. Документ содержит дополнения в законодательство о госрегулировании в данной сфере.
Согласно новому закону, под «порошкообразной спиртосодержащей продукцией» понимаются пищевые и непищевые сухие вещества, которые содержат более 0,5% этилового спирта и предназначены для получения продукции в жидком виде.
Подобное определение исключает попадание под запрет веществ, используемых в производстве спиртосодержащей косметики, парфюмерии, бытовой химии, санитарно-гигиенической продукции, пояснили РИА Новости в думском комитете по экономической политике.
В кабмине, в свою очередь, отметили, что «сухой алкоголь» представляет опасность для здоровья граждан, поскольку они самостоятельно могут устанавливать способ употребления и дозировку такой продукции, не прислушиваясь к рекомендациям изготовителей.
Ранее News.ru сообщал о том, что глава Роскачества Илья Лоевский посоветовал потребителям не бояться термина «виноматериал». По словам чиновника, он существует ещё с советских времен и обозначает вино, не разлитое по бутылкам. Надпись на этикетке «виноматериал сухой» не значит, что вино приготовлено из порошка. Термин свидетельствует об отсутствии сахара в напитке, который после розлива станет сухим вином.