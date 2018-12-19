Депутаты Госдумы запретили «порошковый алкоголь»

https://news.ru/storage/news/e663c9940ea86e8f44b69c8acd9fb465/54199a72-0b47-45f6-b3ae-d2b6719096a6_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Российские парламентарии приняли закон о так называемом сухом алкоголе и запретили его производство и оборот на территории РФ. Документ содержит дополнения в законодательство о госрегулировании в данной сфере.

Согласно новому закону, под «порошкообразной спиртосодержащей продукцией» понимаются пищевые и непищевые сухие вещества, которые содержат более 0,5% этилового спирта и предназначены для получения продукции в жидком виде.

Подобное определение исключает попадание под запрет веществ, используемых в производстве спиртосодержащей косметики, парфюмерии, бытовой химии, санитарно-гигиенической продукции, пояснили РИА Новости в думском комитете по экономической политике.

В кабмине, в свою очередь, отметили, что «сухой алкоголь» представляет опасность для здоровья граждан, поскольку они самостоятельно могут устанавливать способ употребления и дозировку такой продукции, не прислушиваясь к рекомендациям изготовителей.

Ранее News.ru сообщал о том, что глава Роскачества Илья Лоевский посоветовал потребителям не бояться термина «виноматериал». По словам чиновника, он существует ещё с советских времен и обозначает вино, не разлитое по бутылкам. Надпись на этикетке «виноматериал сухой» не значит, что вино приготовлено из порошка. Термин свидетельствует об отсутствии сахара в напитке, который после розлива станет сухим вином.