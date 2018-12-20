Депутаты Госдумы остались без новогоднего корпоратива

Несмотря на то, что осенняя сессия Госдумы закончилась, депутаты продолжают свою работу. Впрочем, новогоднего корпоратива у парламентариев не запланировано, рассказала глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
«Мы продолжаем свою работу, парламентарии выехали в регионы, чтобы до конца года успеть завершить намеченные дела для своих избирателей. Новогоднего корпоратива в Государственной думе не запланировано и не будет», — цитирует депутата Daily Storm.
Ранее News.ru изучил сайт госзакупок и узнал, что госпредприятия не скупятся, когда речь заходит о праздновании Нового года. Например, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики потратил более миллиона рублей на закупку салфеток и скатертей для украшения стола на праздник.