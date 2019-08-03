https://static.news.ru/photo/c112b852-b607-11e9-ad99-fa163e074e61_660.jpg Константин Янкаускас Фото: facebook.com/konstantin.yankauskas

Силовики задержали муниципального депутата московского района Зюзино Константина Янкаускаса после того, как он вышел из спецприёмника. Об этом сообщила глава штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Ольга Ключникова. Причина не раскрывается.

Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприёмника после восьми суток ареста, — написала Ключникова в Twitter .

По её информации, депутата доставили в ОВД «Южное Бутово».

Константина Янкаускаса @jankauskas_k задержали на выходе из спецприемника после 8 суток ареста.



Его увезли в неизвестном направлении pic.twitter.com/nAuQbF291V — Ola Chesare (@olachesare) 3 августа 2019 г.

Как писал News.ru, 29 июля Янкаускаса арестовали за якобы организацию несогласованной акции. Речь идёт о встрече жителей города с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму, которая проходила на Трубной площади 15 июля.