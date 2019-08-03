Силовики задержали муниципального депутата московского района Зюзино Константина Янкаускаса после того, как он вышел из спецприёмника. Об этом сообщила глава штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Ольга Ключникова. Причина не раскрывается.
Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприёмника после восьми суток ареста, — написала Ключникова в Twitter.
По её информации, депутата доставили в ОВД «Южное Бутово».
Константина Янкаускаса @jankauskas_k задержали на выходе из спецприемника после 8 суток ареста.