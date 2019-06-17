https://static.news.ru/photo/0d05f5f8-9100-11e9-aa47-fa163e074e61_1024.jpg Юрий Хованский Фото: Юрий Хованский/vk.com

Депутат Василий Власов прокомментировал назначение известного блогера Юрия Хованского своим помощником. По его словам, Хованский один из немногих, кто поднимает в своём блоге социально значимые темы.

В отличие от других блогеров, он не снимает обзоры автомобилей, и про женские сумки, и про то, что будет, если бросить арбуз с самолёта, то есть в таком формате контент, а действительно социально значимый контент. Поэтому было принято решение пригласить его к сотрудничеству, — рассказал он News.ru.

Он подчеркнул, что они уже наметили планы совместных проектов. Первый касается упрощённой схемы получения разрешения на ношение травматического оружия. Второй связан с упрощением налогообложения для начинающих видеоблогеров. Власов отметил, что все топовые видеоблогеры платят налоги с продаж рекламы на своём канале. Этим занимаются крупные компании и индивидуальные предприниматели. Что касается молодых блогеров, у которых ещё нет большого количества просмотров, им нужно дать возможность развиваться.

Допустим, десять тысяч подписчиков — и только тогда начинается налогообложение, а если до — то пусть он наоборот развивается, занимается контентом, а не хождением по налоговым, — резюмировал он.

Ранее News.ru писал, что известный YouTube-блогер Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы Василия Власова. Предполагается, что он будет выступать в качестве эксперта на обсуждениях, касающихся молодёжной повестки.