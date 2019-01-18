USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,282 $   Brent62.57 $ Bitcoin3,621.83 $
МОСКВА1°C19:36
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Уральский депутат назвал коллегу «тупорылым»

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Депутат думы города Асбест в Свердловской области от «Единой России» Елена Таниди оштрафована на тысячу рублей за публичное оскорбление коллеги на заседании представительного органа власти. По словам другой чиновницы Натальи Крыловой, Таниди часто ведёт себя «как натуральный гопник».

Женщина является педагогом, директором школы в посёлке Белокаменный. Однако это не мешает ей оскорблять и унижать коллег, если у них другая точка зрения.

В суд на Таниди подал депутат Шабанов, которого она назвала «тупорылым», сообщает «Росбалт».

Ранее News.ru писал, что предприниматель Олег Дерипаска счёл оскорбительным высказывание лидера КПРФ Геннадия Зюганова о его бизнесе и потребовал один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Иск о взыскании средств он подал в Тверской суд Москвы.


#урал #ДЕПУТАТ #штрафы #оскорбление #асбест
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
спорт 10:59, 14 января 2019
Боец UFC оскорбил Нурмагомедова
спорт 18:49, 13 января 2019
Лучший игрок Голландии посетовал на оскорбления в АПЛ
спорт 15:17, 11 января 2019
Хорвата наказали за оскорбление грубияна Рамоса
Лента новостей
происшествия 19:25
Воронежские полицейские пытали задержанных спиртом
общество 19:23
Маркетологи России получат по заслугам
спорт 19:21
Кремлёв: cитуация с обвинениями Ковалёва - провокация
культура 19:17
Театральный марафон открылся во Владивостоке
в мире 19:04
Двойное гражданство на Украине разрешат всем, кроме россиян
Другие новости
общество 19:23
Маркетологи России получат по заслугам
общество 19:19
Фельдшера вынудили пешком ходить по сёлам
Служебный транспорт специалисту предоставить не смогли
общество 18:55
Рогозин задумался о новом названии для «Федерации»
общество 18:52
Академики РАН повременят с почётным званием патриарха
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top