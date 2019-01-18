Депутат Свинцов предложил перестроить алкомаркеты

Торговые сети, чтобы сохранить право реализовывать табачную продукцию и алкоголь, должны перестроить помещения. Витрины отделов со спиртным следует сделать непрозрачными и оборудовать отдельным входом, сообщил депутат Госдумы РФ Олег Свинцов.
По его словам, подавляющее большинство владельцев магазинов делают ремонт раз в полгода–год.
«Так почему бы нам не дать время на перестройку помещений, например, для крупных магазинов — с 1 января 2020 года, для средних — с 1 января 2021 года, для мелких — с 1 января 2022 года», — объяснил политик.
Так народный избранник прокомментировал свою идею оградить молодёжь от соблазна приобрести сигареты или горячительные напитки, пишет «Парламентская газета». Первоначально парламентарий предложил убрать алкоголь с прилавков обычных продуктовых точек и не провоцировать население на спонтанные покупки пива или водки.
Ранее News.ru сообщал о мнении российских антимонопольщиков по поводу инициативы Свинцова. Продажа алкогольной продукции только в специализированных магазинах спровоцирует рост теневого оборота спиртного и отрицательно скажется на конкуренции, заявили в ФАС.