Депутат проверил крышу закрытой поликлиники в Саратове

https://news.ru/storage/news/df4ae5f7a3991afd1bf5db367ed935e8/dc51b152-8331-498a-b925-8299a0de92a1_850.jpg Nikolay Titov/Global Look Press

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко

Известный по «диете на макарошках» депутат саратовского заксобрания от КПРФ Николай Бондаренко залез на крышу закрытой поликлиники при больнице № 6, чтобы проверить её состояние. Ранее власти объявили, что причиной перевода детей в соседнюю амбулаторию, вызвавшего протест родителей, стало якобы неудовлетворительное состояние кровли, которая стала течь.

Во время визита депутата, на крыше закрытой якобы на ремонт поликлиники, проводились работы по очистке от снега. Очистка велась очень громко, что напугало присутствующих с Бондаренко родителей из числа инициативной группы в защиту медучреждения. По их мнению, таким образом рабочие могут «доломать» кровлю, передаёт ИА «Свободные новости».

Николай Бондаренко поднялся на крышу и осмотрел происходящее. После этого парламентарий сообщил родителям и журналистам, что очистку от наледи производят ломом, а крыша там мягкая.

Затем инициативная группа вместе с депутатом направилась в поликлинику № 3, куда прикрепили детей. По мнению Бондаренко, дореволюционный особняк, в котором находтся это учреждение, может работать заменой закрытой поликлиники, но только в случае крайней необходимости, и удобным это здание назвать нельзя. Кровля дома покрыта сосульками и снегом, при двух входах действует один гардероб. При втором входе можно оставить одежду, но без номерка и, соответственно, каких-либо гарантий сохранности личных вещей.

Бондаренко в итоге обещал родителям поднять тему закрытия и реорганизации поликлиник в Саратове на заседании законодательного собрания региона, а также сделать депутатские запросы для прояснения ситуации.

Как писал News.ru, ранее инициативная группа жителей Саратова опубликовала в Интернете петицию на имя президента России Владимира Путина с просьбой остановить закрытие детской поликлиники при больнице № 6 в центре города и перевод малолетних пациентов в более старое здание другой амбулатории. Региональный Минздрав объявил, что учреждение закрыли на ремонт и его не собираются выводить из медицинской отрасли.