Депутат прокомментировал обмен Уилана на Бутину

https://news.ru/storage/news/c46e60773413d646bb94f90f65e16424/333e4a0b-776e-4b80-aa35-e1128d3100f0_850.jpg Pavel Starikov/wikimedia.org

Мария Бутина

Рассматривать обмен американского гражданина Пола Уилана, задержанного в Москве по обвинению в шпионаже, на Марию Бутину, обвиняемую в Штатах в работе иностранным агентом, можно будет только после завершения следствия над американцем, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Я думаю, что надо дать возможность нашим спецслужбам до конца доработать с задержанным. Потом будет видно», — цитирует «Интерфакс» депутата.

Таким образом он прокомментировал заявление основателя Hermitage Capital Уильяма Браудера о том, что власти РФ могли специально задержать Уилана для обмена на россиянку. Подобную ситуацию он сравнил с захватом заложника.

ФСБ провела операцию по поимке гражданина США 28 декабря 2018 года. Отставному морскому пехотинцу грозит до 20 лет тюрьмы. По информации источника в спецслужбах, американца якобы задержали после получения флешки с перечнем сотрудников одного из секретных российских ведомств, писал News.ru.