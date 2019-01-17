USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,290 $   Brent60.15 $ Bitcoin3,605.32 $
МОСКВА-6°C19:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Депутат призвал «отключать от власти» за антинародные идеи

Олег Шеин Сергей Булкин/News.ru

Олег Шеин

общество [ версия для печати ]

Предложения представителей власти «всем всё отключить» возникают из-за их некомпетентности, заявил член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин. По его мнению, в этом ряду находятся и предложения депутата городской думы Читы Екатерины Борисовой отключать электроэнергию в домах, где живут малоимущие граждане.

По словам Шеина, городским депутатам нужно думать не о том, как лишить людей электричества, а о том, как обеспечить их теплом.

«В конкретном случае нужно смотреть: насколько возможно подведение теплотрассы к дому, нужно ли строительство теплового пункта и т.д. Но если это не обсуждается, а предлагается: „а давайте всё отключим“, то таких людей и такую партию надо отключать от власти», — цитирует Олега Шеина «Росбалт».

Предложение отключать по ночам свет в многоквартирных бараках, которые официально отапливаются углём и дровами, а фактически — электричеством, Екатерина Борисова озвучила на заседании комитета ЖКХ. Она пояснила, что её слова — сарказм, связанный с патовой ситуацией, когда городское жилищно-эксплуатационное управление оказалось на грани банкротства.


#депутаты #ЧИТА #электроэнергия #Забайкальскийкрай
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
общество 17:59, 17 января 2019
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
общество 16:20, 17 января 2019
Дома в Москве предложили оборудовать датчиками газа
экономика 14:10, 14 января 2019
Тарифы на капремонт вырастут в пределах НДС
Лента новостей
в мире 18:59
Американец нажился на собственной ненависти
происшествия 18:57
Взрыв и пожар в гараже на севере Москвы вызвал кислород
в мире 18:55
Визит Путина перезапустит атомную отрасль Сербии
спорт 18:44
Стал известен состав сборной на эстафету в Рупольдинге
происшествия 18:44
Фекалии из «Магнита» затопили детский клуб в Таганроге
Другие новости
общество 18:45
В России ожидается рекордный урожай зерна
Снежная зима создала для этого хорошие условия
общество 18:39
Прокурор просит установить запреты для главы АСГ
общество 18:00
Фестиваль в «Архангельском» посетили десятки тысяч гостей
общество 17:59
Депутат предложила отключать по ночам свет у малоимущих
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top