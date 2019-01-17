Депутат призвал «отключать от власти» за антинародные идеи

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Олег Шеин

Предложения представителей власти «всем всё отключить» возникают из-за их некомпетентности, заявил член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Олег Шеин. По его мнению, в этом ряду находятся и предложения депутата городской думы Читы Екатерины Борисовой отключать электроэнергию в домах, где живут малоимущие граждане.

По словам Шеина, городским депутатам нужно думать не о том, как лишить людей электричества, а о том, как обеспечить их теплом.

«В конкретном случае нужно смотреть: насколько возможно подведение теплотрассы к дому, нужно ли строительство теплового пункта и т.д. Но если это не обсуждается, а предлагается: „а давайте всё отключим“, то таких людей и такую партию надо отключать от власти», — цитирует Олега Шеина «Росбалт».

Предложение отключать по ночам свет в многоквартирных бараках, которые официально отапливаются углём и дровами, а фактически — электричеством, Екатерина Борисова озвучила на заседании комитета ЖКХ. Она пояснила, что её слова — сарказм, связанный с патовой ситуацией, когда городское жилищно-эксплуатационное управление оказалось на грани банкротства.