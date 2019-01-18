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Депутат предложил вариант бесплатной парковки в Москве

Сергей Киселёв/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Москвичам следует выдавать абонементы на бесплатную парковку рядом с местом официальной работы. С соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов, обратившись по этому поводу к главе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову.

«Жители столицы жалуются на чрезвычайно высокие издержки, связанные с платой за паковку автомобиля в течение рабочего дня. Для многих семей данные расходы являются чрезмерными для их бюджета. Выход из данной ситуации может быть следующим: предоставлять абонемент на бесплатную парковку по месту официального трудоустройства гражданина», — цитирует обращение парламентария РИА Новости.

Власов считает, что его предложение может стимулировать многих работающих без оформления жителей Москвы перейти на официальное трудоустройство.

«Эта мера поможет существенно повысить их (москвичей. — News.ru) уровень благосостояния. Прошу вас дать оценку данной инициативе и распорядиться рассмотреть возможность её реализации», — пишет Власов Ликсутову.

Как писал News.ru, московские власти опубликовали список дней в новом году, когда парковка для автомобилистов будет бесплатной. По словам Ликсутова, в общей сложности их количество составит 71 день. До этого сообщалось, что работники спецавтопарка для чиновников и депутатов сетуют на нехватку денег на столичные парковки. Водители вынуждены оплачивать их самостоятельно, либо заклеивать госномера, чтобы не попадать в объективы камер видеофиксации.


#москва #автомобили #ПАРКОВКА #инициатива
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