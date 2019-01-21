USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,283 $   Brent62.56 $ Bitcoin3,546.29 $
МОСКВА-9°C10:22
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Депутат предложил учить пенсионеров работе в Сети по ТВ

Сергей Киселёв/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил создать в России специальный телевизионный канал, который будет транслировать обучающие передачи по работе в интернете для людей в возрасте. Соответствующие соображения парламентарий изложил в письме вице-премьеру Максиму Акимову.

«Учитывая превалирование информационных технологий практически во всех сферах общественной жизни, особенно важным становится вопрос обучения граждан взаимодействию с новыми технологиями», — цитирует письмо Власова РИА Новости.

Депутат отмечает, что наиболее важным этот вопрос становится для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, которым часто довольно сложно ориентироваться в технических нововведениях.

«Принимая во внимание тот факт, что люди предпенсионного возраста предпочитают получать информацию от телевидения, считаю целесообразным создание специального телеканала, который будет транслировать обучающие передачи по работе в сети Интернет», — отмечает Власов.

По мнению парламентария, этим людям «важно знать как, не выходя из дома, получать государственные услуги, экономя своё время и не тратя своё здоровье».

«Кроме этого, в сети Интернет можно получать дополнительный заработок, что тоже является очень важным», — написал Власов, попросив Акимова дать свою оценку инициативе и «распорядиться проанализировать возможность её реализации».

Как писал ранее News.ru, в октябре 2018 года некоторые пенсионеры Московской области получили бесплатный интернет. Пилотный социальный проект стартовал в Электрогорске, Куровском и деревне Давыдово в городском округе Ликино-Дулёво. Участвовать в проекте могут жители в возрасте от 60 лет, которые зарегистрированы на портале госуслуг и отучились на курсах компьютерной грамотности.


#госдума #интернет #предпенсионеры #обучение #инициатива #пенсионеры
самое читаемое
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей


читайте также
общество 05:43, 18 января 2019
Депутат предложил вариант бесплатной парковки в Москве
экономика 05:25, 15 января 2019
Депутат предложил отменить пошлины на ввоз электрокаров
общество 06:25, 11 декабря 2018
Ненужные новогодние подарки предложили дарить малоимущим
Лента новостей
экономика 10:20
Развитие Севморпути обойдётся в 900 млрд рублей
происшествия 10:07
ФСБ выявила финансирующую террористов ячейку
общество 10:03
Приставы на Кубани арестовали самолёт
спорт 10:03
Российская фигуристка поведала о принятии допинга
общество 09:45
Россиян всё чаще сажают под домашний арест
Другие новости
общество 10:03
Приставы на Кубани арестовали самолёт
общество 09:45
Россиян всё чаще сажают под домашний арест
общество 08:54
Школьник в ХМАО получил компенсацию за травму на перемене
общество 08:40
Половина таксистов Москвы мечтает о повышении тарифов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top