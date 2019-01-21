Депутат предложил учить пенсионеров работе в Сети по ТВ

https://news.ru/storage/news/d947fa29fa1ad34e599c5b83c06f3d8a/0b8d4783-e660-48cc-9fd9-8d9636d79f85_850.jpg Сергей Киселёв/АГН «Москва»

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил создать в России специальный телевизионный канал, который будет транслировать обучающие передачи по работе в интернете для людей в возрасте. Соответствующие соображения парламентарий изложил в письме вице-премьеру Максиму Акимову.

«Учитывая превалирование информационных технологий практически во всех сферах общественной жизни, особенно важным становится вопрос обучения граждан взаимодействию с новыми технологиями», — цитирует письмо Власова РИА Новости.

Депутат отмечает, что наиболее важным этот вопрос становится для граждан пенсионного и предпенсионного возраста, которым часто довольно сложно ориентироваться в технических нововведениях.

«Принимая во внимание тот факт, что люди предпенсионного возраста предпочитают получать информацию от телевидения, считаю целесообразным создание специального телеканала, который будет транслировать обучающие передачи по работе в сети Интернет», — отмечает Власов.

По мнению парламентария, этим людям «важно знать как, не выходя из дома, получать государственные услуги, экономя своё время и не тратя своё здоровье».

«Кроме этого, в сети Интернет можно получать дополнительный заработок, что тоже является очень важным», — написал Власов, попросив Акимова дать свою оценку инициативе и «распорядиться проанализировать возможность её реализации».

Как писал ранее News.ru, в октябре 2018 года некоторые пенсионеры Московской области получили бесплатный интернет. Пилотный социальный проект стартовал в Электрогорске, Куровском и деревне Давыдово в городском округе Ликино-Дулёво. Участвовать в проекте могут жители в возрасте от 60 лет, которые зарегистрированы на портале госуслуг и отучились на курсах компьютерной грамотности.