https://static.news.ru/photo/7f3760c6-a93d-11e9-b12e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Замглавы думского комитета по транспорту и строительству Владимир Афонский считает необходимым расширить список услуг, оказываемых пассажирам на автовокзалах.

Прошло то время, когда автовокзал рассматривался как место, в котором комфорт и любые удобства быть не обязаны, — сказал депутат « Парламентской газете ».

В частности, перечень бесплатных услуг автовокзалов Афонский предлагает дополнить обязательным наличием автоматов по продаже билетов, информационных табло, работающих в режиме онлайн, оборудованием хостелов, где можно остановиться в случае накладок в расписании по вине перевозчика. Кроме того, депутат считает, что пассажирам в случае отмены или задержки рейсов должны предлагаться завтраки, чай и кофе.

В категорию платных услуг, по мнению парламентария, следует включить возможность покупки билета в рассрочку, наличие автоматических камер хранения, игровой комнаты для детей, перевозку животных.

Ранее News.ru писал, что России грозит кризис на рынке межрегиональных автобусных перевозок. Многие легальные компании не могут получить свидетельства и маршрутные карты из-за того, что «Росавтотранс» выдаёт документы только на маршруты с остановками, которые включены в реестр Минтранса. При отсутствии в нём хотя бы одной остановки запрещается весь маршрут.