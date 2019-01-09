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Депутат предложил сделать новогодние каникулы свободными

Сергей Булкин/News.ru

общество [ версия для печати ]

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разрешить россиянам самим решать, отдыхать им в дни новогодних каникул или работать, используя потом эти выходные по мере необходимости.

«Нужно позволить людям свободно выбирать: уходить ли на новогодние каникулы или работать с 1 января и распоряжаться праздничными днями по своему усмотрению», — заявил он АГН «Москва».

По мнению Чернышова, выходные дни можно было бы присоединить к отпуску или использовать в любое другое время. Таким образом можно было бы избежать и периода адаптации к рабочему графику после новогодних праздников.

Ранее News.ru писал, что ПАО «МОЭК» за период новогодних праздников увеличило отпуск тепловой энергии на 28,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В МОЭК объяснили, что увеличение отпуска тепла произошло из-за более низкой температуры наружного воздуха в Московском регионе по сравнению с новогодними праздниками 2018 года.


#госдума #каникулы #новыйгод
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