https://static.news.ru/photo/269e2cf6-91e1-11e9-872f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Авилов Александр/АГН"Москва"

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу первого зампредседателя думского комитета по транспорту Михаила Авдеева о присвоении автомобилям госномеров тех регионов, где зарегистрированы их владельцы.

По словам автора идеи, сегодня при выдаче номерного знака на нём указывается тот регион, где автовладелец его получает. Депутат предлагает изменить данный порядок в целях учёта миграции и усиления защиты от терроризма.

Авдеев пояснил, что автовладелец, например, из Перми по-прежнему сможет получить номерной знак для автомобиля в Москве или любом другом городе, но номер ему будет выдан пермский.

Парламентарий отметил, что предлагаемое им нововведение соответствует мировой практике. В ГИБДД полагают, что реализация инициативы упростит контроль за безопасностью дорожного движения, добавил депутат.

Законопроект, разработанный Авдеевым, также предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца транспортного средства, если его регистрацией занимается не он сам. Парламентарий считает, что эта мера оградит хозяев машин от действий мошенников, сообщает ТАСС .

Ранее News.ru писал, что ФАС подготовила проект документа, в котором предложила установить максимальные тарифы на изготовление госномеров для транспортных средств. Например, для мотоциклов стоимость номеров не должна превышать 1,5 тыс. рублей, а для автомобилей — 2 тыс. рублей.