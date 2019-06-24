https://static.news.ru/photo/75fe2290-9666-11e9-b86e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, заявил, что митинг в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 23 июня стал показательным. Акция на площади Сахарова в Москве собрала всего 1800 человек.

Очень мало пришло людей, потому что сейчас по делу Голунова полным ходом идёт расследование, выявляются все заказчики данного преступления. Сам Голунов призывает, чтобы никто не выходил на митинги с его именем, — приводит « Политика Сегодня » слова парламентария.

Митинг в «защиту Голунова» организовали либертарианец Михаил Светов и Профсоюз журналистов. Нескольких его участников в итоге задержала полиция.

Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и отправили под домашний арест. Сам он заявлял, что запрещённые вещества ему подкинули и таким способом с ним хотят расправиться герои его расследований о похоронном бизнесе.

Открытое письмо в поддержку журналиста подписали тысячи его коллег по всей России . Преследование репортёра вызвало волну возмущения в обществе. У здания столичного главка МВД круглосуточно проходили пикеты. Ведущие СМИ страны вышли с первой полосой под заголовком в едином стиле «Я/Мы Иван Голунов».

11 июня глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что с журналиста сняты все обвинения. Его освободили в этот же день. Тем не менее москвичи решили выйти на запланированный ранее марш в поддержку репортёра в День России. Акцию не удалось согласовать со столичными властями, её жёстко разогнали силовики. В результате были задержаны более 500 человек.