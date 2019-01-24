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Депутат попыталась оправдать свои слова о роженицах «за 30»

Елена Писарева duma.novreg.ru

Елена Писарева

общество [ версия для печати ]

Председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, заявившая, что женщинам после 30 лет не нужны деньги государства на первого ребёнка, опровергла свои слова. Депутат заявила, что её слова вырвали из контекста. Писарева пояснила, что речь шла о том, что «зрелой роженице важнее ощутить счастье материнства».

«Когда женщина ждёт ребенка в 30, 40 и в 45 лет, она не задумывается о деньгах. Для неё важен ребёнок, здоровый, хороший малыш», — пояснила Писарева.

Спикер парламента отметила, что областная Дума будет выплачивать единовременное пособие молодым семьям, если роженице еще не исполнилось 30 лет, информирует «360».

«В 25 лет, когда рождается ребенок, а у семьи нет жилья, помогать таким молодым родителям необходимо и нужно, поэтому и была создана такая хорошая законодательная инициатива», — пояснила Елена Писарева.

Как сообщал News.ru, oбластная Дума Великого Новгорода в первом чтении рассмотрела законопроект о выплате регионального капитала за рождение первенца. Cогласно документу, 100 тысяч рублей могут получить молодые мамы до 29 лет. Деньги, направленные из регионального бюджета, можно потратить на улучшение жилищных условий.


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