https://static.news.ru/photo/f5c6cd56-b6cd-11e9-8560-fa163e074e61_660.jpg Александр Хинштейн Фото: Сергей Булкин/News.ru

Замглавы комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн заявил, что людей, угрожающих детям силовиков, необходимо привлекать к уголовной ответственности. По его мнению, это вопрос безопасности государства и общества.

Квалификация действий этих граждан остаётся за прокуратурой и Следственным комитетом, передаёт его слова РИА Новости .

Несомненно, надо устанавливать личности лиц, призывающих к физической расправе, высказывающих какие-либо угрозы как в адрес самих сотрудников правоохранительных и силовых органов, так и членов их семей, — сказал он, добавив, что особенно это касается угроз, поступающих несовершеннолетним.

Ранее News.ru писал, что Следственный комитет завёл уголовное дело на жителя Московской области Владислава Синицу. Силовики обвиняют его в призывах к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов.

Он ответил на сообщение в Twitter с вопросом о том, зачем нужно распространять личные данные силовиков, и рассказал о возможных дальнейших действиях пользователей Интернета. В этом посте СК усмотрел призывы к насилию.