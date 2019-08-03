https://static.news.ru/photo/4f25cab8-b5bc-11e9-a87c-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpotImage Scanex/Russian Look/Global Look Press

Депутат парламента Крыма Влад Ганжара назвал гнусными и отвратительными слова директора крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который посетовал, что немецкие захватчики не смогли заполучить Сибирь в 1941 году.

По словам политика, ему стыдно, что среди жителей полуострова есть люди, придерживающиеся такого мнения.

Это отвратительное, гнусное и безнравственное заявление Зубкова. В этом отношении он оскорбил чувства всех людей, которые противостояли фашистскому режиму и отдали миллионы своих жизней, чтобы отстоять нашу родину, — заявил он.

Парламентарий считает, что владельцу сафари-парка необходимо как минимум извиниться и осознать, какой поступок тот совершил.

Такие мысли стоит расценивать как предательство исторической памяти нашего народа. Таким мыслям не место в публичном пространстве, — подчеркнул он в комментарии РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что Зубков прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в Сибири. По его словам, нужно было отдать регион немцам в 1941 году, тогда бы тайга не горела. Он раскритиковал чиновников и руководство России за бездействие. Огонь, отметил владелец парка, уничтожает национальное достояние страны.