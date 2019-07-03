https://static.news.ru/photo/d296efa2-9d8a-11e9-9c06-fa163e074e61_1024.jpg Андрей Свинцов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Необходимости в предоставлении Федеральной антимонопольной службе (ФАС) полномочий по блокировке сайтов с незаконной рекламой онлайн-казино нет. Такого мнения придерживается зампред думского комитета по информполитике Андрей Свинцов.

По его словам, достаточно того, что данным вопросом занимается Роскомнадзор.

Давать антимонопольной службе какие-то полномочия по блокировке, на мой взгляд, весьма странно. Не понимаю, зачем кому-то эти полномочия перепоручать, перераспределять, — цитирует парламентария АГН « Москва ».

Некоторое время назад СМИ сообщили, что ФАС намерена получить право на блокировку ресурсов, рекламирующих интернет-казино. Предложения на эту тему будут сформулированы к концу года, а пока инициатива ведомства вынесена на обсуждение бизнес-сообщества.

Ранее News.ru писал, что ФАС признала корпорацию Google виновной в нарушении законодательства об азартных играх и намерена привлечь компанию к административной ответственности. Штраф может составить до полумиллиона рублей.