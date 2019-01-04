Депутат хочет закрыть детям доступ в цирк

https://news.ru/storage/news/0b1adb9ec32df791b243747a71ffe921/67738053-3f69-42b5-be54-5ef100105191_850.jpg Андрей Любимов/АГН «Москва»

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предлагает повысить возрастной порог допуска зрителей в цирк до «18+». Со своей инициативой он обратился к министру культуры России Владимиру Мединскому.

Парламентарий пояснил, что в мире идёт процесс гуманизации обращения с животными, которые участвуют в публичных представлениях. В российских же цирках звери по-прежнему подвергаются жестокому обращению во время дрессировки. По мнению народного избранника, наблюдение за этим может оказать негативное влияние на детскую психику.

Политик также попросил министра рассмотреть возможность сокращения господдержки цирков, передаёт RT.

Ранее News.ru сообщил о том, что дрессировщик Эдгар Запашный назвал абсурдом заявления о якобы издевательском отношении к животным в российских цирках. По его словам, имеют место лишь единичные подобные случаи.