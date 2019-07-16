https://static.news.ru/photo/dfc47814-a7e1-11e9-ac5c-fa163e074e61_1024.jpg Вахтанг Кикабидзе Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская прокомментировала отношения России и Грузии. В частности, депутат обрушилась с критикой на знаменитого певца Вахтанга Кикабидзе.

Парламентарий заявила, что старого «Бубы» Кикабидзе уже нет, а всё, что «несёт этот персонаж» последние 10 лет, является иллюстрацией к фразе Фаины Раневской: «Талант, как прыщ, может вскочить на любом лице» (в оригинале: «Талант, как прыщ, не спрашивает, на ком выскочить. Может и на дураке выскочить». — News.ru).

Кроме того, Ямпольская заявила, что современная Грузия — вообще несамостоятельное государство. В завершение своей речи депутат отметила, что может приготовить сацебели лучше, чем в грузинском ресторане, передаёт « Московский комсомолец ».

Ранее News.ru писал, что Кикабидзе отреагировал на обвинение в том, что выступает в России с «тайными корпоративами», чтобы заработать себе на жизнь. Информацию о том, что артист регулярно ездит в Россию «на заработки», распространил актёр Борис Клюев.