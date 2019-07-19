https://static.news.ru/photo/eefb7556-aaf9-11e9-980f-fa163e074e61_1024.jpg Оксана Пушкина Фото: АГН «Москва»

Депутат Госдумы России Оксана Пушкина заявила о необходимости принятия закона о профилактике домашнего насилия. По мнению парламентария, он необходим для снижения числа бытовых преступлений.

Закон об основах профилактики домашнего насилия нужен в том числе для того, чтобы таких преступлений было как можно меньше. Существующая система мер и законов недостаточна, чтобы уберечь жертву от дебошира, — цитирует Пушкину RT .

Она занимается разработкой соответствующего законопроекта и предлагает ввести запрет для обвиняемых приближаться к жертве.

Введение соответствующих охранных ордеров судом, как считает Пушкина, облегчит защиту потерпевших, поможет предотвратить новые преступления, а также наложит запрет на приобретение и использование любого вида оружия обвиняемым в домашнем насилии.

Ранее News.ru писал, что законопроект о профилактике домашнего насилия готовит Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ).

Как заявляла сенатор и глава Союза женщин Екатерина Лахова, проблемы с семейным насилием нельзя решать только законодательно. По её мнению, изменения должны происходить и в общественном сознании.

До этого феминистки объявили о намерении провести в Москве марш в поддержку сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве издевавшегося над ними отца. Одним из требований акции является принятие закона о домашнем насилии. Изначально шествие собирались провести 6 июля, однако власти Москвы отказались согласовывать его. Активистки обещали подать уведомление на проведение мероприятия в конце июля.