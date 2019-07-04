Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предложил дополнить УК РФ статьёй, предусматривающей ответственность за мародёрство.
Поводом для инициативы, по словам парламентария, послужили случаи хищения имущества граждан в зоне затопления в Иркутской области. Политик подчеркнул, что такие преступления должны наказываться жёстко.
Шхагошев добавил, что меры ответственности для мародёров будут обозначены после тщательного анализа всех статей УК, имеющих отношение к хищению имущества, сообщает АГН «
Ранее News.ru писал, что иркутская прокуратура собирается привлечь к административной ответственности глав населённых пунктов за несвоевременное и ненадлежащее информирование жителей о приближающемся паводке.