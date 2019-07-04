https://static.news.ru/photo/9ba1bbec-9e72-11e9-8fcc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев предложил дополнить УК РФ статьёй, предусматривающей ответственность за мародёрство.

Поводом для инициативы, по словам парламентария, послужили случаи хищения имущества граждан в зоне затопления в Иркутской области. Политик подчеркнул, что такие преступления должны наказываться жёстко.

Шхагошев добавил, что меры ответственности для мародёров будут обозначены после тщательного анализа всех статей УК, имеющих отношение к хищению имущества, сообщает АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что иркутская прокуратура собирается привлечь к административной ответственности глав населённых пунктов за несвоевременное и ненадлежащее информирование жителей о приближающемся паводке.