https://static.news.ru/photo/29933524-b431-11e9-980d-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев считает, что при оценке ущерба от лесных пожаров должен учитываться не только экономический вред, но и негативные последствия для населения.

Парламентарий пояснил, что речь идёт о здоровье людей из пострадавших регионов. Дым от пожаров повышает содержание в воздухе вредных веществ, что приводит к росту заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Что касается экономики, это колоссальный ущерб, который сейчас ещё рано оценивать, — сказал депутат « Парламентской газете », комментируя ситуацию в Сибири.

Ранее News.ru писал, что Николаев заявил о необходимости пересмотреть приказ Минприроды, согласно которому местные власти в ряде случаев могут отказаться от тушения лесных пожаров. По его словам, подобные решения могут обернуться катастрофой.