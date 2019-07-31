Глава думского комитета по природным ресурсам Николай Николаев считает, что при оценке ущерба от лесных пожаров должен учитываться не только экономический вред, но и негативные последствия для населения.
Парламентарий пояснил, что речь идёт о здоровье людей из пострадавших регионов. Дым от пожаров повышает содержание в воздухе вредных веществ, что приводит к росту заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем.
Что касается экономики, это колоссальный ущерб, который сейчас ещё рано оценивать, — сказал депутат «Парламентской газете», комментируя ситуацию в Сибири.
Ранее News.ru писал, что Николаев заявил о необходимости пересмотреть приказ Минприроды, согласно которому местные власти в ряде случаев могут отказаться от тушения лесных пожаров. По его словам, подобные решения могут обернуться катастрофой.