Прогнавшему девушек из травмпункта охраннику начали угрожать

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Охраннику из Костромы, который не пустил девушек помыть руки в травмпункт, начали поступать угрозы в социальных сетях, сообщил коллега мужчины. По его словам, девушки сами провоцировали сотрудника охраны на проявление эмоций.

Ранее в Сети появилось видео, на котором охранник грубо отказывает двум женщинам во входе в травмпункт с целью помыть руки. До этого дамы привели в учреждение мужчину с разбитой головой, в связи с чем были в крови. Однако, по словам коллеги охранника, на самом деле компания была пьяной. После того как пострадавшего парня приняли медики, девушки остались в тамбуре и им стало скучно — они в течение 20−30 минут непрерывно нажимали на кнопку звонка, мешая работать охране и другим сотрудникам.

Охранник несколько раз просил их перестать, после чего не выдержал и замахнулся на одну из героинь видео дубинкой. Именно этот момент и был опубликован в социальных сетях — начало конфликта в ролик не попало. Информацию о том, что происходящее на видео стало результатом провокации, подтвердили и очевидцы.

«Как они доканывали бедного охранника, это надо было видеть! Трезвонили в звонок на протяжении 20 минут без перерыва, просто жали на кнопку и ждали реакцию. Эти девочки такие же неадекватные и выложили только конец конфликта, а его начало описали так, как им это видится», — заявила женщина, присутствовавшая при конфликте.

Судя по записям с камер видеонаблюдения, девушки несколько раз позвонили в звонок, записали разговор с охранником на видео, после чего одна из них, смеясь, показала видео знакомому парню. При этом никакой крови на их руках и одежде видно не было, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал, что сотрудники охраны продуктового магазина в городе Заринске Алтайского края избили 11-летнего мальчика с инвалидностью. Они подумали, что ребёнок хочет украсть хурму. Подросток пошёл к магазину, чтобы собрать выброшенные деревянные ящики для растопки огня.