Подконтрольная депутату Госдумы от Пермского края Дмитрию Скриванову компания ООО «Активмедиа» пытается отсудить у бывшего сотрудника Константина Духонина 660 тысяч рублей.
Скриванов незадолго до иска звонил мне и предлагал снова на него поработать. Я отказался. Воспринимаю этот иск как принуждение к сделке, — передаёт слова Духонина
URA.RU.
Он утверждает, что требования бывшего работодателя основаны на банковской выписке, согласно которой он получил от компании деньги в 2015 году.
Духонин также отмечает, что остальные доказывающие факт трудовых отношений документы отсутствуют — их потерял, по мнению ответчика, один из управляющих компании.
Как ранее писал News.ru, шахтёры, трудившиеся в компании «Кингкоул» в городе Гуково Ростовской области, решили отправить своего представителя Валерия Дьяконова на митинг в Москве.