https://static.news.ru/photo/260c4676-a21f-11e9-bf0a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Подконтрольная депутату Госдумы от Пермского края Дмитрию Скриванову компания ООО «Активмедиа» пытается отсудить у бывшего сотрудника Константина Духонина 660 тысяч рублей.

Скриванов незадолго до иска звонил мне и предлагал снова на него поработать. Я отказался. Воспринимаю этот иск как принуждение к сделке, — передаёт слова Духонина URA.RU .

Он утверждает, что требования бывшего работодателя основаны на банковской выписке, согласно которой он получил от компании деньги в 2015 году.

Духонин также отмечает, что остальные доказывающие факт трудовых отношений документы отсутствуют — их потерял, по мнению ответчика, один из управляющих компании.

Как ранее писал News.ru, шахтёры, трудившиеся в компании «Кингкоул» в городе Гуково Ростовской области, решили отправить своего представителя Валерия Дьяконова на митинг в Москве.