Депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов предложил правительству ввести режим межрегионального ЧС в связи с лесными пожарами.
Он пояснил, что подобная мера применяется в случае, если огонь затрагивает территории двух и более сопредельных регионов, при этом в каждом из них должен быть введён режим ЧС регионального характера.
Также депутат отметил, что от введения режима ЧС федерального характера правительство «отделяет простая формальность».
Зона ЧС в лесах должна затрагивать территории двух и более сопредельных федеральных округов, при этом на территории каждого из федеральных округов введён режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера, — рассказал он.
По словам Щапова, проблема заключается в том, что Бурятия не граничит с Якутией, и поэтому там нет возможности ввести ЧС межрегионального масштаба, а на якутской территории нет режима ЧС регионального характера, передаёт «
Сибирские пожары уже заняли почти 3 млн га леса, охватив 11 регионов России. В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии, Республике Саха был объявлен режим ЧС. Огонь уже уничтожил объёмы годовой вырубки в РФ. News.ru выяснял причины катастрофы.