https://static.news.ru/photo/b22f1e54-b385-11e9-a50c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов предложил правительству ввести режим межрегионального ЧС в связи с лесными пожарами.

Он пояснил, что подобная мера применяется в случае, если огонь затрагивает территории двух и более сопредельных регионов, при этом в каждом из них должен быть введён режим ЧС регионального характера.

Также депутат отметил, что от введения режима ЧС федерального характера правительство «отделяет простая формальность».

Зона ЧС в лесах должна затрагивать территории двух и более сопредельных федеральных округов, при этом на территории каждого из федеральных округов введён режим чрезвычайной ситуации в лесах межрегионального характера, — рассказал он.

По словам Щапова, проблема заключается в том, что Бурятия не граничит с Якутией, и поэтому там нет возможности ввести ЧС межрегионального масштаба, а на якутской территории нет режима ЧС регионального характера, передаёт « Парламентская газета ».

Сибирские пожары уже заняли почти 3 млн га леса, охватив 11 регионов России. В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии, Республике Саха был объявлен режим ЧС. Огонь уже уничтожил объёмы годовой вырубки в РФ. News.ru выяснял причины катастрофы.