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Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям

Андрей Скоч Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Андрей Скоч

общество [ версия для печати ]

Иск о защите чести и достоинства подал миллиардер и депутат Госдумы Андрей Скоч в Октябрьский суд Белгорода к шести СМИ и четырём гражданам. Он потребовал опровержения информации о связях с коррупцией и криминалитетом.

Претензии Скоча вызвало расследование Андрея Сухотина «Четвёртая силовая», опубликованное в «Новой газете» в феврале 2018 года. В материале рассказывается, что друг экс-главы Главного управления собственной безопасности СК Михаила Максименко Дмитрий Смычковский получил $1,5 млн за освобождение из-под ареста криминального авторитета Захария Калашова, известного как Шакро Молодой, и его соратника Андрея Кочуйкова. В материале утверждается, что из указанной суммы $1 млн был передан от Скоча, сообщает телеканал «Дождь».

После публикации «Дождь» взял комментарий у Скоча, который назвал информацию о связи с Солнцевской ОПГ «чушью», добавив, что никогда не видел Шакро Молодого. Интервью с парламентарием вышло в эфире вечернего выпуска «Здесь и сейчас». Претензии депутата вызвало описание к видео, в котором пересказывалось содержание материала «Новой газеты».

Также Андрей Скоч попросил признать недействительными публикации «Росбалта», Fonar TV и «Агентства федеральных расследований». Парламентарий потребовал удалить информацию, которая, по его мнению, не соответствует действительности, опубликовать опровержения и выплатить ему один рубль в качестве моральной компенсации.

Как писал News.ru, ранее Андрей Якунин, сын экс-президента Российских железных дорог Владимира Якунина, подал в суд на «Новую газету». Истец недоволен материалом «Очень важное убийство», размещённым в издании 11 октября. В нём излагаются версии убийства старшего следователя по особо важным делам управления МВД на транспорте по ЦФО Евгении Шишкиной.


#суд #ДЕПУТАТ #СМИ
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