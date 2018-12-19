Дептранс хочет ограничить время работы таксистов

https://news.ru/storage/news/766f575330d020e4cbb46e9f6398963b/2afe1fee-ba0b-4e46-836d-2b886fbb0819_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Департамент транспорта Москвы выступил с предложением ограничить получение таксистами новых заказов. Соответствующее письмо было направлено в диспетчерские службы по заказу машин, рассказал заместитель руководителя ведомства Дмитрий Пронин.

Ограничения должны коснуться водителей, которые возят пассажиров больше 10 часов в сутки, передаёт его слова АГН «Москва».

Ранее он предлагал запретить диспетчерам отдавать заказы тем сотрудникам, которые отработали 8 часов. Тогда он говорил, что такая договорённость должна существовать между всеми компаниями, иначе водители будут просто переключаться от одной службы к другой.

News.ru сообщал, что в профсоюзе таксистов и в Народном фронте прокомментировали инициативу мэра Москвы Сергея Собянина разрешать работать в такси только водителям с российскими автомобильными правами.