Международный день собак отмечается 2 июля. В мире по-разному относятся к этим животным. У мусульман собака считается зверем нечистым, поэтому во многих странах Азии и Африки их не держат дома. Сердца европейцев же собаки покорили давно и бесповоротно. С животными пускают в кафе, театры, спортзалы. Особо отчаянные даже регистрируют браки со своими питомцами.

Россияне в своем отношении к собакам ближе к европейцам. Согласно данным опроса Левада-центра, около 30% россиян держат дома собаку. Похожие данные получил в ходе недавнего опроса покупателей крупнейший зоомагазин города Новосибирска. Оказалось, 33% горожан держат дома «одну собаку», у 14% опрошенных проживает 2-3 пса.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предоставил News.ru эксклюзивные данные о том, собак каких пород россияне покупают чаще всего. В распоряжении редакции оказались два рейтинга популярности разных пород: первый — за 2008-2009 годы, второй — за 2018-2019 годы.

За последний год в России самой популярной породой оказался немецкий шпиц. Для сравнения: 10 лет назад эти собаки находились на 8-м месте рейтинга популярности. На втором месте расположились чихуахуа, 10 лет назад они занимали 4-е место в рейтинге. Йоркширский терьер в этом году «сдал позиции», он оказался на третьем месте. Но 10 лет назад именно эта порода была у россиян самой любимой.

АГН «Москва»

Еще одна порода, стремительно набирающая популярность в нашей стране, — вельш-корги пемброк. Как сообщили в Российской кинологической федерации, в 2005 году в базе РКФ было зарегистрировано лишь 104 собаки этой породы, через пять лет это число увеличилось в пять раз. Так, за период с апреля 2018-го по апрель 2019-го было зарегистрировано почти 7500 щенков.

Также россияне за последние 10 лет стали чаще заводить собак породы хаски. В 2009-м году их вообще не было в списке 10 самых популярных. Сейчас хаски находятся на 8-м месте в рейтинге. Тоже самое можно сказать о породе джек-рассел-терьер. Десять лет назад об этих собаках мало кто слышал, сейчас собаки находятся на 6-м месте по популярности.

А вот таксы, шарпеи, русские той-терьеры, мопсы за последнее десятилетие сдали свои позиции. Эти породы исчезли из списка 10 самых популярных у россиян.

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с News.ru сообщил, что за последние несколько лет шпицы и корги в России резко подорожали. Так еще 3-4 года назад щенок вельш-корги стоил 25-30 тысяч, сейчас цена выросла до 80-100 тысяч. Такая же динамика цен наблюдается на рынке померанских и немецких шпицев. Год от года растет спрос на собак этих пород.

Я думаю, скачок цен на вельш-корги связан с популярностью в России британской королевской семьи. У королевы Елизаветы есть несколько собак этой породы. А моду на шпицев диктуют наши знаменитости. Они появляются на мероприятиях с ними на руках. За ними все повторяют. Константин Карапетьянц ректор Первого профессионального кинологического института

Люди, заводящие некрупных собак, часто ухаживают за ними неправильно, предупредила в беседе с News.ru член президиума Российской кинологической федерации Ирина Швец. Она призвала заводчиков к ответственному обращению с питомцами.

Надо помнить, что шпиц, чихуахуа, йоркширский терьер — это собаки. Маленькие, но собаки. Это не игрушка, не плюшевый мишка. Ему надо уделять время, много гулять, полноценно кормить. Ни в коем случае нельзя обстригать их. Шерсть — это защита собаки, в том числе от теплового удара в жаркую погоду. Ирина Швец член президиума Российской кинологической федерации

По данным исследования, проведенного специалистами Чикагского университета, собаководы считают себя счастливее остальных владельцев животных. Об ощущении абсолютного счастья заявили 36% владельцев собак, в то время как сказать о себе то же самое смогли только 18% владельцев кошек. Среди тех же, кто решился завести и кота, и собаку одновременно, показатель счастья выше — 28%.

В России (особенно в крупных городах) становится все популярнее необычный формат семьи: муж, жена и домашнее животное (или несколько), сообщил с News.ru социальный психолог Алексей Газарян. Люди не стремятся заводить детей по разным причинам, собаки и кошки занимают пустующую нишу. Ещё люди заводят животных из-за усталости от гаджетов и технологического прогресса в целом. Человек как часть природы всё равно продолжает к ней тянуться. Логика такая: «если мы не можем выехать на природу, то пусть природа приедет к нам».

Сотрудники редакции News.ru тоже любят собак. Мохнатые и хвостатые поднимают настроение семи нашим сотрудникам. Предпочтения разные: от громадного бульмастифа, до крошечного йоркширского терьера. Некоторым и одной собаки мало, две — в самый раз.

Кристина Задорожная, шеф-продюсер и йоркширский терьер Белла, 4 года

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Белла родилась от собаки моей подруги, мы принимали роды. Папа подруги сказал, что родились мальчики. Принесли домой Ричарда, но потом мы поняли, что это девочка. Я обрадовалась, как раз хотела девочку. Так Ричард стал Беллой. Это было очень смешно. Белла, как человек, когда ложится спать, укрывает себя одеялом. А ещё она любит мужчин больше, чем женщин. Настоящая девочка.

Ирина Котова, редактор отдела ЧП и расследований и бульмастиф Кира, 7 лет

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Несмотря на свои габариты, а это ни много ни мало 60 с копейками кг, Кира уверена, что она маленький котик. Так, по вечерам она часто просит почесать за ушком, незаметно пытаясь залезть на руки. Когда ей особенно хорошо, она стучит зубами, имитируя мурлыкание.

Нина Тихова, старший редактор отдела Иллюстраций и таксы Давид, 11 лет и Эли, 2,5 года

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Обе собаки взяты из приюта. Давида взяли уже взрослым (4,5 года), а Эли попала в дом совсем щенком. Собаки дружные, игривые, светские. Регулярно посещают мероприятия — такс-парад в Санкт-Петербурге и чеховский фестиваль такс в Мелихове. Обожают гулять в лесу, рыть норы абсолютно везде (в диване тоже), охотятся на птиц и мелких грызунов.

Денис Кузнецов, дизайнер и колли Бризи, 2,5 года

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Любит семью, ладит с другими собаками, обожает поездки в Сокольники. Легко переносит встречи с толпой детей во время прогулок — им очень нравится его гладить. Хитрец, умница, терпеть не может фейерверки и обычный собачий рацион — всё время выпрашивает что-нибудь вкусное со стола. Традиционные собачьи игрушки игнорирует: Бризи не интересуется ни мячиками, ни пластмассовыми косточками, ни игрушками-пищалками.

Валерия Стряпан, корреспондент отдела «Общество» и кокер-спаниель Локи, 5 лет

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Хитёр и умён как скандинавский бог Локи. Очень радостно бегает по всему дому и лает, если слышит слова «гулять», «улица» и «мяч». С последним он не расстаётся и готов весь день бегать за ним на природе. Ночью часто запрыгивает на кровать, переворачивается на спину и храпит.

Нина Лосева, корреспондент, Максим Величко, редактор новостной ленты, немецкий пинчер Джой, 7 лет

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Полностью оправдывает свою кличку (Joy переводится с английского как «радость»). Счастье и веселье — его естественное состояние (ну и плюс сон, конечно). А вот грусть и слёзы окружающих вызывают у этого пса тревогу, и он делает всё, чтобы избавить от них всех вокруг. Если собачьи обнимашки и поцелуи не помогают, в ход идёт самое мощное оружие: 18-килограммовый Джой забирается прямиком на голову. Он будет карабкаться, как скалолаз, долго и упорно, и в итоге добьётся успеха. А вы уже в процессе не сможете удержаться от смеха. Проверено десятки раз.

Вероника Воронцова, обозреватель отдела «Общество» и дворняга Джина, 11 лет

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Джина очень любит три вещи: есть, есть и еще раз есть. К собачьему корму равнодушна, зато обожает куриную колбасу и гречку. Ещё уважает вкусняшки с помойки. С руки давать лакомство ей опасно, может в порыве жадности укусить за палец. В остальном — самая добрая и спокойная собака. Гостей приветствует громким лаем. Иногда чрезмерно громким. Испытание для барабанных перепонок.