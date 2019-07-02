Международный день собак отмечается 2 июля. В мире по-разному относятся к этим животным. У мусульман собака считается зверем нечистым, поэтому во многих странах Азии и Африки их не держат дома. Сердца европейцев же собаки покорили давно и бесповоротно. С животными пускают в кафе, театры, спортзалы. Особо отчаянные даже регистрируют браки со своими питомцами.
Россияне в своем отношении к собакам ближе к европейцам. Согласно данным опроса Левада-центра, около 30% россиян держат дома собаку. Похожие данные получил в ходе недавнего опроса покупателей крупнейший зоомагазин города Новосибирска. Оказалось, 33% горожан держат дома «одну собаку», у 14% опрошенных проживает 2-3 пса.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предоставил News.ru эксклюзивные данные о том, собак каких пород россияне покупают чаще всего. В распоряжении редакции оказались два рейтинга популярности разных пород: первый — за 2008-2009 годы, второй — за 2018-2019 годы.
За последний год в России самой популярной породой оказался немецкий шпиц. Для сравнения: 10 лет назад эти собаки находились на 8-м месте рейтинга популярности. На втором месте расположились чихуахуа, 10 лет назад они занимали 4-е место в рейтинге. Йоркширский терьер в этом году «сдал позиции», он оказался на третьем месте. Но 10 лет назад именно эта порода была у россиян самой любимой.
Еще одна порода, стремительно набирающая популярность в нашей стране, — вельш-корги пемброк. Как сообщили в Российской кинологической федерации, в 2005 году в базе РКФ было зарегистрировано лишь 104 собаки этой породы, через пять лет это число увеличилось в пять раз. Так, за период с апреля 2018-го по апрель 2019-го было зарегистрировано почти 7500 щенков.
Также россияне за последние 10 лет стали чаще заводить собак породы хаски. В 2009-м году их вообще не было в списке 10 самых популярных. Сейчас хаски находятся на 8-м месте в рейтинге. Тоже самое можно сказать о породе джек-рассел-терьер. Десять лет назад об этих собаках мало кто слышал, сейчас собаки находятся на 6-м месте по популярности.
А вот таксы, шарпеи, русские той-терьеры, мопсы за последнее десятилетие сдали свои позиции. Эти породы исчезли из списка 10 самых популярных у россиян.
Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц в беседе с News.ru сообщил, что за последние несколько лет шпицы и корги в России резко подорожали. Так еще 3-4 года назад щенок вельш-корги стоил 25-30 тысяч, сейчас цена выросла до 80-100 тысяч. Такая же динамика цен наблюдается на рынке померанских и немецких шпицев. Год от года растет спрос на собак этих пород.
Люди, заводящие некрупных собак, часто ухаживают за ними неправильно, предупредила в беседе с News.ru член президиума Российской кинологической федерации Ирина Швец. Она призвала заводчиков к ответственному обращению с питомцами.
По данным исследования, проведенного специалистами Чикагского университета, собаководы считают себя счастливее остальных владельцев животных. Об ощущении абсолютного счастья заявили 36% владельцев собак, в то время как сказать о себе то же самое смогли только 18% владельцев кошек. Среди тех же, кто решился завести и кота, и собаку одновременно, показатель счастья выше — 28%.
В России (особенно в крупных городах) становится все популярнее необычный формат семьи: муж, жена и домашнее животное (или несколько), сообщил с News.ru социальный психолог Алексей Газарян. Люди не стремятся заводить детей по разным причинам, собаки и кошки занимают пустующую нишу. Ещё люди заводят животных из-за усталости от гаджетов и технологического прогресса в целом. Человек как часть природы всё равно продолжает к ней тянуться. Логика такая: «если мы не можем выехать на природу, то пусть природа приедет к нам».
Сотрудники редакции News.ru тоже любят собак. Мохнатые и хвостатые поднимают настроение семи нашим сотрудникам. Предпочтения разные: от громадного бульмастифа, до крошечного йоркширского терьера. Некоторым и одной собаки мало, две — в самый раз.
Кристина Задорожная, шеф-продюсер и йоркширский терьер Белла, 4 года
Ирина Котова, редактор отдела ЧП и расследований и бульмастиф Кира, 7 лет
Нина Тихова, старший редактор отдела Иллюстраций и таксы Давид, 11 лет и Эли, 2,5 года
Денис Кузнецов, дизайнер и колли Бризи, 2,5 года
Валерия Стряпан, корреспондент отдела «Общество» и кокер-спаниель Локи, 5 лет
Нина Лосева, корреспондент, Максим Величко, редактор новостной ленты, немецкий пинчер Джой, 7 лет
Вероника Воронцова, обозреватель отдела «Общество» и дворняга Джина, 11 лет