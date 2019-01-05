Власти РФ выделили деньги на ремонт учреждений культуры

https://news.ru/storage/news/a81e012904dc51c165f7ea7912f3c109/5e73c388-597e-4110-af1c-8a824f2978dc_850.jpg libraryrb/facebook.com

Правительство России утвердило распоряжение о бюджетных ассигнованиях в 2019–2021 годах на восстановление восьми объектов культуры в субъектах Федерации. Реконструкция коснётся учреждений в Бурятии, Северной Осетии, Хакасии, Удмуртии, Забайкалье, Мурманской, Омской и Псковской областях.

Общий объём финансирования составит 3161,1 млн рублей. Средства пойдут на реконструкцию национальных библиотек в Улан-Удэ и Ижевске, Национального музея во Владикавказе, Русского республиканского драматического театра имени Лермонтова в Хакасии, Забайкальского краевого драматического театра, Краеведческого музея в Мурманске, здания страхового товарищества «Саламандра» в Омске и Псковской областной универсальной научной библиотеки, сообщает «Интерфакс».

Ранее News.ru писал, что универсальный спортивный зал «Дружба» в московском комплексе «Лужники» примет чемпионат Европы по тяжёлой атлетике весной 2020 года. Ремонт помещения завершится в IV квартале 2019 года.