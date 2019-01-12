Демонтаж подъездов начался в Магнитогорске

В Магнитогорске сносят подъезды, которые были разрушены в результате взрыва газа 31 декабря 2018 года. Демонтажем занимается компания, которая сносила телебашню в Екатеринбурге.
За ходом работ следит глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» ведётся прямая трансляция с места событий.
На данный момент возле дома работает только один экскаватор — демолятор, который аккуратно разбирает плиты. По планам городских чиновников, демонтаж будет проходить при помощи супердлинных стрел и мультипроцессоров, поэлементная разборка — при помощи кранов, отбойных молотков и дробления гидромолотками. Для негабаритных металлов и арматуры планируется применение газорезки.
Одно из главных требований техзадания — сохранить остальные конструкции дома во время демонтажных работ.
Завершить демонтаж планируется к 1 апреля. Только после этого специалисты ещё раз сделают техническую оценку состояния дома и примут окончательное решение по судьбе оставшихся частей здания.
Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек. Шестеро жильцов, в том числе двое детей, обнаружены живыми. Ещё 18 человек спасены в первые часы после трагедии из частично разрушенных квартир. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Как ранее писал News.ru, в конце января в Магнитогорске пройдёт ярмарка недвижимости, в которой примут участие все строительные фирмы Челябинской области. Это должно помочь магнитогорцам, потерявшим жильё при взрыве дома, выбрать новые квартиры.