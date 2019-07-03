https://static.news.ru/photo/f434dfb6-9d8f-11e9-ab4a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Многодетные семьи сегодня появляются в основном у индивидуальных предпринимателей, заявил независимый эксперт-демограф Алексей Ракша. По его мнению, это обусловлено более высоким доходом и свободным графиком.

При этом эксперт отметил, что в России не так много нормально оплачиваемых менеджеров. Он подчеркнул, что самой эффективной мерой по увеличению рождаемости стал материнский капитал.

Демограф пояснил, что стимулирование рождения первого ребёнка практически невозможно. Он уточнил, что единственная страна в мире, где это работает — Чехия. Однако там лучше экономическая политика, передаёт « Политика сегодня ».

Ранее News.ru писал, что население РФ снижается катастрофическими темпами. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа «Западный».