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Сейчас в Москве также накалена обстановка в связи с предстоящими выборами 8 сентября. Грабители применяют изощрённые методы для проникновения в дома. Общие потери исчисляются десятками миллионов рублей. Особенно страдают жители центральных районов города.

Согласно статистике, за первое полугодие 2019-го года число квартирных краж по России уменьшилось на 12%. Однако жителям крупных городов советуют не терять бдительность, особенно во время летнего отдыха. В этот...