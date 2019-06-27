Дело сотрудников Роспотребнадзора о трагедии на Сямозере пересмотрят
Мария Кузнецова
19:21, 27 июня 2019
https://static.news.ru/photo/1495a82c-98f8-11e9-848d-fa163e074e61_1024.jpgФото: Global Look Press/10.mchs.gov.ru
Верховный суд Карелии, рассмотрев апелляцию, отправил на пересмотр дело экс-руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и и. о. руководителя управления Роспотребнадзора Людмилы Котович. Ранее судом первой инстанции они были признаны невиновными в халатности по делу о гибели 14 детей на Сямозере в 2016 году.
Приговор Петрозаводского горсуда в отношении Котович и Коваленко отменить. Уголовное дело в этой части отправить на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе, — цитирует ТАСС судью.
Как писал News.ru, суд вынес решение по делу о гибели детей в карельском лагере. Его главная обвиняемая — экс-директор лагеря Елена Решетова — отправится за решётку на 9,5 года. Такое же наказание получит и её заместитель, бывший координатор лагеря Вадим Виноградов. Инструктора Валерия Круподерщикова приговорили к восьми месяцам колонии-поселения. Оставшихся троих обвиняемых по этому делу оправдали. Это инструктор Павел Ильин и сотрудники Роспотребнадзора: Анатолий Коваленко и Людмила Котович.