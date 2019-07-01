Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому проходил специальный журналист Meduza Иван Голунов, направлено в Следственный комитет (СК), рассказал адвокат корреспондента из «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.
По словам юриста, сначала дело было передано в прокуратуру, сотрудники которой определили последовательность его движения. Затем его направили в Генпрокуратуру, где 1 июля было подписано постановление о переходе расследования к СК, написал он в своём Telegram-
Как писал News.ru, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, участвовавших в задержании журналиста Meduza Ивана Голунова. Также на беседу были вызваны руководители УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы и управления по контролю за оборотом наркотиков при столичном управлении министерства.