https://static.news.ru/photo/49bd9bce-9c2a-11e9-891b-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов в зале суда Фото: City News Moskva/Global Look Press

Уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, обвиняемым по которому проходил специальный журналист Meduza Иван Голунов, направлено в Следственный комитет (СК), рассказал адвокат корреспондента из «Правозащиты Открытки» Сергей Бадамшин.

По словам юриста, сначала дело было передано в прокуратуру, сотрудники которой определили последовательность его движения. Затем его направили в Генпрокуратуру, где 1 июля было подписано постановление о переходе расследования к СК, написал он в своём Telegram- канале .

Как писал News.ru, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, участвовавших в задержании журналиста Meduza Ивана Голунова. Также на беседу были вызваны руководители УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы и управления по контролю за оборотом наркотиков при столичном управлении министерства.