https://static.news.ru/photo/800995ca-9680-11e9-a2d3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Расследованием уголовного дела в отношении гражданина США Гейлена Грандстаффа, обвиняемого в контрабанде психотропных веществ под видом покупки в Интернете бытовой химии, занимались те же полицейские, которые завели дело о наркотиках на журналиста Ивана Голунова.

Дело моего подзащитного было в компетенции того же полицейского начальства из Западного административного округа Москвы, которое было уволено в связи с делом Голунова, — сообщил ТАСС адвокат американца Антон Омельченко.

С 2017 года Грандстафф содержался в СИЗО после того, как сотрудники таможни обнаружили в заказанной им в Китае бытовой химии запрещённый в РФ гамма-бутиролактон. Американцу грозило до 20 лет колонии, однако Солнцевский суд столицы после полугода слушаний вернул прокурору его дело.

Как писал News.ru, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев лично опросил оперативников, участвовавших в задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Также на беседу были вызваны руководители УВД по Западному административному округу Москвы и управления по контролю за оборотом наркотиков при столичном управлении министерства. Опрос состоялся в здании столичного ГУ МВД 11 июня, до официального объявления Колокольцева о прекращении дела Голунова.